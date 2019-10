Fortvil ikke, disse fanefunksjonene i Chrome har ikke blitt helt borte

Google kom denne uken med Chrome 78, og blant nyhetene i denne er en ventet opprydding i kontekstmenyen for fanene, altså menyen som åpnes når du høyreklikker på en fane i fanefeltet.

En slik opprydding har vært diskutert lenge, og innebærer at noen av menyvalgene oppleves som borte. Mest dramatisk er det kanskje at valget «Gjenåpne den lukkede fanen» ser ut til å ha forsvunnet. Mange har nok opplevd at de ved et uhell har lukket en fane, og da er det godt å ha tilgjengelig rask måte å få åpnet den igjen.

Statistikk som er lagt fram i diskusjonen nevnt over, viser at det stor forskjell på hvor ofte de ulike menyvalgene brukes. Men samtlige blir brukt og vil trolig savnes dersom de forsvinner.

Ikke helt borte

Heldigvis er det ikke slik at funksjonaliteten har blitt tatt vekk. For det er fortsatt mulig å gjøre det samme som før, bare på litt nye måter.

Det nevnte «Gjenåpne den lukkede fanen»-valget har bare blitt flyttet. Klikker du på selve fanefeltet, i stedet for å en enkelt fane, får du opp en kontekstmeny med blant annet dette valget. Dette er egentlig en mer fornuftig plassering, siden valget ikke er relatert til noen av de åpne fanene. Men alle endringer er selvfølgelig en utfordring i begynnelsen.

Å gjenåpne den sist lukkede fanen kan også gjøres med tastekombinasjonen Ctrl-Shift-t, eller ⌘- Shift-t på Mac. En oversikt over andre hurtigtaster som fungerer i Chrome, finnes her.

I kontekstmenyen til selve fanefeltet er også valget «Bokmerk alle fanene» tilgjengelig, selv om det har blitt fjernet fra kontekstmenyen til enkeltfanene.

Kontekstmenyen til faner i Chrome 78 (øverst til venstre), kontekstmenyen til fanefeltet i Chrome 78 (nederst til venstre) og kontekstmenyen til faner i Vivaldi (til høyre). Montasje: digi.no

Alternativer

Det eneste menyvalget som faktisk ikke bare er flyttet, er «Lukk andre faner». Men så lenge menyvalget «Lukk fanene til høyre» er beholdt, er det enkelt å få til det samme. Fanen du vil beholde må du bare flytte helt til venstre i fanefeltet, og så kan du raskt lukke alle fanene til høyre for denne.

Det er for øvrig langt fra alle som deler Googles syn om at fanemenyen har vært overfylt.

Som bildet over viser, tilbyr for eksempel Vivaldi langt flere valgmuligheter i denne menyen enn det Chrome hadde selv før oppryddingen. I tillegg tilbys en rekke innstillingsmuligheter under «Tilpass…»-valget.