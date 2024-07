Fotball-EM får mobilnettet til å koke

– Ja, det er riktig å si at nettet koker nå, men i positiv forstand, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen om trafikktallene i Telenors nett de siste ukene. Med ekstraomganger og straffespark har det tatt helt av under fotball-EM. I tillegg trekker årets Tour de France også opp trafikken, skriver selskapet i en pressemelding.

Totaltrafikken i nettet er 40 prosent høyere enn de største toppene i fjor sommer. De siste dagene har det vært trafikk som er 20 prosent høyere enn rekordtrafikken i påska og omkring langhelgene i mai, forteller dekningsdirektøren.

Det er liten tvil om at det er fotballkampene som drar opp trafikken. Strømming av NRK og TV 2 har vært opp mot 700 prosent over trafikktoppene på en vanlig dag. Trafikktoppen så langt kom i kvartfinalen mellom England og Sveits lørdag, som ble avgjort på straffespark.

– Så langt ser det ut som både strømmetjenester og mobilnettet er godt dimensjonert for å ta unna rekordtrafikken. Alt burde derfor ligge til rette for gode kundeopplevelser for alle som er på farten i sommer med Telenor-dekning, sier Amundsen.