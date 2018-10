FPGA og kunstig intelligens gjør dansk overvåkning «personvern-vennlig»

For å få et overblikk over sykkeltrafikken har Københavns Kommune satt opp syklistskannere, blant annet på Nørre Farimagsgade. Kameraene lagrer ikke bilder av syklistene, men analyserer bildet og sender data videre om det antallet syklister som har blitt registrert.

(Foto: Søren Rask Petersen)