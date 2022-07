Fra høsten av kan du ikke lenger aktivere BankID på mobil

BankID på mobil skal fases ut til fordel for BankID i app, skrev Digi i juni. Nå opplyser BankID i en pressemelding at første steg i utfasingen av tjenesten er at det en gang mellom september og november ikke lenger vil bli mulig å aktivere BankID på mobil.

Utfasingen i høstmånedene vil gjøre det umulig for personer som har nytt simkort å aktivere tjenesten på nytt. BankID oppfordrer alle som bruker BankID på mobil til å laste ned applikasjonen og sørge for at de oppdaterer BankID-sertifikatet. Har du ikke brukt kodebrikken på en stund, vil det kunne være utløpt, og da får du ikke aktivert BankIDs applikasjon.

– Trofaste BankID på mobil-brukere kan oppleve at deres BankID-sertifikat er utløpt hvis de ikke har brukt kodebrikken på lang tid og at de ikke får aktivert BankID-appen. Vi vil derfor oppfordre folk til å sjekke om de har et aktivt BankID-sertifikat før de laster ned BankID-appen. De som ikke har et aktivt BankID-sertifikat, må bestille det gjennom sin bank i god tid, da det kan være noe leveringstid på dette, sier Jan Bjerved, leder for BankID, i pressemeldingen.

Kun aktiveringer

Foreløpig er det kun aktiveringer som blir avskrudd. Bjerved sier i pressemeldingen at de kundene som allerede har aktivert BankID på mobil, ikke vil bli berørt av endringen, men hvis man trenger nytt simkort, vil det ikke lengre være mulig å aktivere.

– BankID på mobil vil fortsatt fungere for dem som har tjenesten aktivert. Men siden tjenesten er knyttet til mobilens SIM-kort, vil de som mister mobilen, bytter mobiloperatør eller får nytt SIM-kort etter at det er stoppet for nye aktiveringer, også miste tilgangen til BankID på mobil. Da må de heller velge app eller kodebrikke som alternativ, sier Bjerved.

Han kan også informere om at dagens BankID-app nå også får støtte for biometri, dermed kan man identifisere seg med fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning.