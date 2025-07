Fra neste år kan du få bank-ID uten et fullverdig bankforhold

Den som vil ha BankID i dag, må bli godkjent av banken. Det betyr at personer som ikke er kvalifisert for å få en bankkonto, heller ikke kan ha BankID. Det er estimert at denne bankavhengigheten rammer knapt 400.000 nordmenn.

Slik har det vært siden starten i 2004, men fra neste år gjøres det store endringer i BankID, får BankShift bekreftet.

– Vi har nettopp blitt enige med bankene om hvordan vi skal løse de avtaletekniske og forretningsmessige aspektene av at de ikke lenger skal være formelle utstedere av BankID, sier administrerende direktør Øyvind Brekke i Stø, som er eierselskapet til BankID og Bankaxept.

Rollen som utsteder av BankID overføres altså fra bankene til Stø.

– Går alt etter planen skal vi utstede den første BankID-en fra Stø i begynnelsen av 2026, sier Brekke.

BankID er i dag Norges mest brukte elektroniske tjeneste. Den blir brukt til identifisering og signering på nett nesten én milliard ganger per år. 4,6 millioner nordmenn er registrerte brukere, og gjennom BankID får de tilgang til rundt 16.000 offentlige og private tjenester.