Frankrike har ilagt Google og Amazon 135 millioner euro (1,4 milliader kroner) i bøter.

Den franske reguleringsmyndigheten CNIL straffer de to gigantene for å ha plassert reklamecookies i pc-ene til brukere uten at de visste om det, og uten å innhente tillatelse.

Google får en bot på 100 millioner euro, og Amazons bot er på 35 millioner.

