Frankrike hardt ut mot USA om skattlegging av IT-giganter

Le Maire bekrefter overfor radiokanalen France Inter at de har mottatt et brev fra den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin der det blir bekreftet at USA ikke vil fortsette OECD-samtalene om digital skattlegging.

– Dette brevet er en provokasjon, fastslår Le Maire.

Frankrike mottok brevet sammen med Italia, Spania og Storbritannia, som har svart USA og uttrykt et ønske om rettferdig skattlegging på OECD-nivå.

– Vi var centimetre fra en avtale om skattlegging for teknologigigantene, som kanskje er dem som har tjent mest på koronaviruset i verden, sier Le Maire.

Frankrike har endret sine skatteregler for teknologigiganter som Google, Amazon og Facebook, men har ventet med å kreve inn skatten inntil de har nådd en avtale med OECD.