Frankrike og Tyskland vil foreslå bitcoin-reguleringer på G20-møte

– Vi har samme bekymringer og deler målet om å regulere bitcoin, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire på en felles pressekonferanse med sin tyske kollega Peter Altmaier torsdag.

Le Maire har bedt en tidligere underdirektør i den franske nasjonalbanken om å utarbeide forslaget.

– Dette forslaget om reguleringer vil bli lagt fram som et felles fransk-tysk standpunkt på G20-møtet i Buenos Aires i mars, sier Le Maire.

G20-gruppen er et samarbeidsforum bestående av 19 ledende økonominasjoner, samt EU, som ble født under finanskrisen i 2008.

– Vi har et ansvar overfor våre innbyggere for å forklare risikoene og redusere risikoen ved å innføre de nødvendige reguleringene, sier Altmaier.

Løftet om å utarbeide reguleringer kommer på et tidspunkt hvor prisene på bitcoin og annen kryptovaluta har rast voldsomt. Onsdag ble bitcoin omsatt for under 10.000 dollar for første gang på halvannen måned, ned nesten 50 prosent siden toppnoteringen 18. desember.

