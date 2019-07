Frankrike på vei mot beskatning av nettgiganter

Slike selskaper har ofte kontorer i EU-land med lav skatterate. Derfor betaler de nesten ingenting i skatt i land der de har store inntekter, som for eksempel Frankrike.

Om lovforslaget også blir stemt igjennom i det franske senatet, vil selskapene måtte betale 3 prosent i skatt på inntektene de har i Frankrike.

I tillegg til de ovennevnte nettselskapene vil også andre internasjonale selskaper som Airbnb og Uber bli rammet. Forslaget omfatter nettselskaper med inntekter på over 750 millioner euro globalt (rundt 7,2 milliarder kroner) og franske inntekter på over 25 millioner euro (240 millioner kroner).

Lovforslaget går videre til det franske senatet neste uke, og den franske regjeringen håper andre land vil følge etter. Nettindustrien har på sin side advart om at et slikt lovverk vil kunne medføre høyere kostnader for forbrukerne.

President Emmanuel Macron kom med lovnader om beskatning av nettgigantene allerede under valgkampen før valget i 2017. Macrons regjering har bestemt seg for å innføre skatten etter at et tidligere forslag på EU-nivå ikke fikk støtte fra samtlige medlemsland.