Frankrike vil lagre sensitive data med amerikansk skyteknologi

Den franske regjeringen la mandag denne uken fram en nasjonal nettskystrategi, hvor hovedmålet er bedre å kunne beskytte data som er lagret «online». Regjeringen ønsker samtidig å skape økonomiske og juridiske betingelser som gjør at europeiske aktører kan finne sin plass.

Noe av utfordringen er at de tre store nettskyleverandørene – Amazon Web Services (AWS), Google Cloud og Microsoft Azure – har så stort teknologisk forsprang at mindre, europeiske aktører ikke vil kunne innhente det. Samtidig gjør amerikanske Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) at det er uaktuelt for franske myndigheter å lagre sensitive data hos de amerikanske nettskyaktørene.

Dette skriver franske Europe 1.

Ønsker lisensavtaler

– Vi har derfor bestemt at de beste selskapene – jeg tenker spesielt på Microsoft og Google – kan lisensiere hele eller deler av teknologien sin til franske selskaper, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire under en pressekonferanse på mandag, ifølge Reuters.

Han skal ha sammenlignet dette med lisensavtalene mellom Frankrike og USA om sivil kjernekraft på 1960-tallert.

«Tillitssky»

Problemet med amerikanske selskaper er at uansett hva de lover av databeskyttelse, kan de ikke garantere mot utlevering av kundenes data dersom for eksempel amerikanske sikkerhetsmyndigheter krever dette.

En slik risiko unngås ved å benytte selskaper lokalisert i Frankrike eller andre land i EU/EØS-området. Her skal selv sensitive data kunne lagres, basert på europeisk lovgivning. Den franske regjeringen kan en slik løsning for en «cloud de confiance», altså en «tillitssky», hvor de beste teknologiene kombineres med den beste datasikkerheten. I alle fall sett med europeiske øyne.

En forutsetning er selvfølgelig at de amerikanske selskapene er villige til å gjøre dette, men ifølge både Reuters og fransk presse finnes det en god del eksempler på at dette allerede gjøres.

– Det beste fra begge verdener

Ifølge Reuters har AWS samarbeidet med blant annet franske Orange i mange år, mens OVH Cloud allerede i fjor inngikk et partnerskap med Google om bygging av nettskytjenester.

– Ved å alliere oss med Google, får vi det beste fra begge verdener. Kundene våre kan utnytte Googles høyst avanserte teknologi for å kjøre forretningen sin, samtidig med at de har løftet om en suveren nettsky. Arkitekturen er så sikker som mulig på et europeisk nivå, hevder Sylvain Rouri, utviklingsdirektør i OVH Cloud, overfor Europe 1.

OVH Cloud er blant Europas aller største leverandører av skytjenester.

Microsoft har lenge tilbudt store deler av Azure-teknologien gjennom Azure Stack.

Den franske regjeringen mener det er flere fordeler med den nye strategien. Blant annet kan det øre til at en større andel av omsetningen i nettskymarkedet forblir i Europa. Dessuten kan det bidra til å modernisere offentlig sektor.

– Vi er nødt til å tilpasse administrasjonen vår til det 21. århundret. Nettskyen gjør det mulig å utvikle nye, digitale tjenester på en raskere, mer smidig, billigere og mer interaktiv måte, sier Amélie de Montchalin, minister for transformasjon og offentlige tjenester i Frankrike, til Europe 1.