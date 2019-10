Fredrik Olsson blir ny norgessjef i NTT

NTT Norge skal ledes av nordendirektør Fredrik Olsson, skriver selskapet i en pressemelding.

NTT Ltd samlet den 1. juli i år 40.000 ansatte i over 40 virksomheter i ett selskap. Blant virksomhetene var NTT Communications, Dimension Data og NTT Security. Det nye konsernet har ifølge pressemeldingen mer enn 10.000 kunder over hele verden.

Fredrik Olsson, nordendirektør og leder for NTT Norge. Foto: NTT

– Det er en glede å annonsere Fredrik Olsson som sjef for Norden, og leder for NTT Norge, basert på sin sterke bakgrunn, og jeg er helt sikker på at framtiden vår i Norge er i gode hender. Vi opprettet NTT Ltd. for å bli en tjenestetilbyder som kan levere løsninger som møter våre kunders digitale utfordringer over hele verden. Både Norge og Fredrik blir viktig i så måte, sier administrerende direktør i Europe NTT Ltd., Andrew Coulsen.

Fredrik Olsson har 12 års erfaring med IT-sikkerhet i ulike lederroller. Før han startet med IT, jobbet han med finans og logistikk. Fredrikk har vært ansvarlig for NTT Securitys regionale drift i Norden, siden 2012.

– Det er en ære å få lede NTT Norge. NTT er et velrenomert varemerke – som gjør fantastiske ting for sine kunder og samfunnet generelt. Vi er glade for å kunne tilby lokale kunder tilgang til all kompetansen som finnes innad i selskapet. Sammen som NTT kommer vi til å utrette store ting, sier Fredrik Olsson.

