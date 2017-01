Olav Lysne: – Fremmede makter angriper oss daglig

– Norge er et toppmoderne samfunn med en digital infrastruktur som styrer alt fra vann- og strømforsyningen til hvordan legene utfører jobben sin, sier professor Olav Lysne, som ledet Lysne II-utvalget, til Inside Telecom og digi.no.

I samtale med direktør og leder av Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sier Lysne at fremmede makter nærmest daglig utfører operasjoner i denne infrastrukturen, og at E-tjenestens oppgave er overvåke hva disse maktene egentlig foretar seg.

Gå direkte til podkasten »

– Da synes vi at grensekablene er et naturlig sted å gjøre dette på, sier Lysne til forsvar for rapporten hvor utvalget tar til orde for å gi E-tjenesten tilgang til å overvåke datatrafikken som går ut og inn av landet.

Fare for formålsutglidning

Mens Lysne sier at det viktigste for utvalget har vært å balansere sikkerhetshensynet og personvernhensynet, mener Thon at utvalget har bommet stygt i nettopp den oppgaven.

– Personverninngrepet er for stort. Datatilsynet sier et klart og tydelig nei til digital grenseovervåking slik dette foreslås i rapporten, konstaterer sjefen for Datatilsynet.

I løpet av den 30 minutter lange diskusjonen (som du kan høre i bunnen av denne artikkelen) debatterer de to frykten for at de innsamlede etterretningsdataene skal brukes til andre ting enn etterretning, såkalt formålsutglidning.

– Vi ser allerede nå, før det digitale grenseforsvaret i det hele tatt er innført, at formålsutglidningen finner sted, mener Thon med referanse til høringsuttalelsene.

Tele2-dommens betydning

Samtalen berører også den såkalte nedkjølingseffekten, det vil hva som skjer med kommunikasjonene mennesker imellom når man vet at alt overvåkes.

Og sist, men ikke minst, problematiserer Thon og Lysne den såkalte Tele2-dommen som falt i desember, flere måneder etter at rapporten forelå.

Kan rapportens konklusjoner fortsatt forsvares, eller har dommen i EU-domstolen gjort det umulig å innføre mekanismene Lysne II-utvalget tar til orde for?

Lysnes og Thons svar hører du i podkasten.

Dobbeltklikk er en ny podkast i regi av søsterpublikasjonene Inside Telecom og digi.no.

PS! Podcasten er meldt inn til iTunes og vil bli tilgjengelig der og andre steder så snart Apple har godkjent den. Hvis du vil legge den inn manuelt i din Podcast-klient så er adressen til feeden: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:283548131/sounds.rss