Frittalende Google-ansatt slutter: - De kan ikke lenger innovere

Det begynner å bli en del år siden Steve Yegge, i det som skulle ha vært et internt Google+- innlegg, påpekte det han den gang mente var Googles virkelige akilleshæl – selskapets manglende forståelse for plattformer. Men ved en feil endte Yegge opp med å gjøre innlegget tilgjengelig for alle. Innlegget ble likevel godt mottatt og han fikk til og med beholde jobben. Riktignok med oppfordringer om ikke å gjøre det samme på nytt.

Googles store svakheter

Nylig sa Yegge opp jobben hos Google, til tross for at han mener at selskapet er blant verdens beste steder å jobbe, i alle fall for ingeniører. Samtidig har han nok en gang påpekt det han mener er Googles store svakheter, samt hvorfor han forlater selskapet han har jobbet for i snaut 13 år.

– Hovedårsaken til at jeg har forlatt Google er at de ikke lenger kan innovere. De har i stor grad mistet den evne, skriver Yegge, før han går i gang med å forklare hva som er årsakene til dette.

Han mener at Google har blitt altfor konservative, på den måten at selskapet er mer opptatt av å bevare det det har, framfor å risikere noe for å oppnå noe nytt.

En annen faktor, som Yegge riktignok mener er uunngåelig når virksomheter når en viss størrelse, er at selskapet er hemmet av politikk, noe som ifølge Yegge fører til at alt tar mye lenger tid å beslutte og gjennomføre.

Uovervinnelighet

Dessuten mener han at Google er arrogante.

– Det har tatt meg år å forstå at et selskap fullt av ydmyke mennesker fortsatt kan være et arrogant selskap, skriver Yegge. Han mener at virksomheter som har lykkes så godt som Google, kan bli rammet av en følelse av uovervinnelighet.

– Dette fører til tragiske utfall: selvtilfredshet, «ikke-oppfunnet-her»-syndrom, tap av bølgelengde med kunder og dårlig strategisk beslutningsprosess, skriver Yegge, som mener at selskapet til tross for alle dets supersmarte ansatte, har en elendig bedriftsstrategi.

Som eksempel på dette siste nevner han alle de nokså uforståelige lanseringene som selskapet har kommet med de siste årene, hvor selskapet kjemper om seieren i kamper hvor det ifølge Yegge ikke kan vinne.

Han mener Google er mer opptatt av hva konkurrentene gjør enn av kundene, noe som krever mer enn en god slogan.

Kopier

Som eksempel nevner Yegge alle de gangene Google det siste tiåret har lagd noe som kopierer noe konkurrentene allerede har lykkes med, inkludert Google+ (Facebook), Google Cloud (Amazon Web Services), Google Home (Amazon Echo), Allo (WhatsApp), Android Instant Apps (Facebook, WeChat) og Google Assistant (Apple/Siri).

Yegge innrømmer at det også er en del unntak, inkludert Cloud Spanner, BigQuery, TensorFlow og Waymo, som konkurrentene vil bruke tid på å hente igjen.

– Men de verken unnskylder eller rettferdiggjør paraden med mislykkede «me-too» forbrukerprodukter som Google har lansert i det siste, mener Yegge.

Alt dette har ført til at Yegge ikke syns at Google lenger er noe inspirerende sted å jobbe. Han har derfor begynt hos Grad, som han omtaler som Sørøst-Asias svar på Uber.

Reaksjoner

Det ser ikke ut til at Google har ønsket å kommentere Yegges påstander. Men mange andre har gjort det i kommentarer som er gjengitt rett under innlegget. Mange støtter betraktningene til Yegge, også flere som opplyser at de tidligere har jobbet hos Google. Andre mener at Googles mange feilslåtte produkter skyldes nettopp det at selskapet er innovative og eksperimenterer mye. At mesteparten viser seg ikke å være levedyktig, er da kanskje en naturlig konsekvens.

Yegge har for øvrig kommet med nok et innlegg, hvor han utdyper noe av det han skriver i det opprinnelige innlegget. Der skriver han at Google på ingen måte er i ferd med å dø, men at selskapet er nødt til å utnytte de mulighetene som åpner seg. Yegge påpeker også at noe av problemet i Google er at selskapet har så mange talentfulle medarbeidere at det er vanskelig å få gjort noe, fordi det for hver gang noen legger fram en idé, er den en håndfull andre team som sier at de allerede eier denne ideen, og at ingen andre får røre den, selv om de selv ikke har noen planer om å jobbe med den før om flere år.

Ifølge Yegge har blant annet Microsoft det samme problemet. Det skal det til og med ha fått et eget navn, «cookie-licking».