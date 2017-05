Frp vil øke lagringtiden av IP-adresser med over 160 dager

Fremskrittspartiet går inn for å øke lagringstiden fra 21 dager til seks måneder på sitt landsmøte denne helgen. Det melder Dagbladet.

Ifølge Dagbladet er justisminister Per-Willy Amundsen en av partiets forkjempere for forslaget.

– Jeg er veldig uenig med Amundsen. Dette handler om hvilket samfunn man vil ha og hvilken tilgang til informasjon man ønsker at staten skal ha, og for noen som er opptatt av at staten skal være liten, slik Frp er, er det veldig bekymringsfullt at noen ønsker å åpne for den type lagringstilgang, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) til Dagbladet.

Maks 21 dager i dag

I dag lagres IP-adressene i maks 21 dager. Adressene er tallkoder som brukes til å identifisere en datamaskin som er tilknyttet internett.

IP-adressen din kan endre seg, men internettleverandøren som har utstedt IP-adressen kan hele tiden slå opp hvem det er som eier adressene som er i bruk.

Ved hjelp av en IP-adresse kan myndighetene linke kriminelle handlinger opp mot abonnementseier.

Norsk politi har hele tiden vært for å øke lagringstiden av IP-adresser hos internettleverandørene for å gjøre sin etterforskningsjobb enklere.

Bekymret for utviklingen

Til Dagbladet sier Bård Hoksrud (FrP) at han er bekymret for utviklingen hvor personvernet stadig utfordres med argumenter om blant annet kriminalitetsbekjempelse.

Stortingsrepresentanten er bekymret for å at økt lagringstid til seks måneder bare vil være starten på en ny strategi, og at myndighetene vil jobbe for å øke lagringstiden av IP-adresser mer og mer i tiden fremover.

Også partifelle Sivert Bjørnstad er skeptisk til økt datalagring.

– Hvis du ønsker et 100 prosent trygt samfunn kan du overvåke hver enkelt innbygger. Det tror jeg ingen ønsker. Så vil mange si at det er en utopisk tanke og at det her bare er snakk om lagring av IP-adresser i seks måneder, men ethvert sånt tilfelle er en start på den veien, sier han til Dagbladet.