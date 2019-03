Frykter at EU-direktiv kan bety slutten på alternativ ruter-fastvare

Mange eiere av bredbåndsrutere har i løpet av de siste 15 årene byttet ut den originale fastvaren til ruteren og erstattet den med et åpen kildekodebasert alternativ. Hensikten med dette er ofte å få mer eller bedre funksjonalitet, eller å forlenge levetiden til en enhet som leverandøren har sluttet å oppdatere. Det finnes en rekke slike alternative ruterfastvarer, DD-Wrt og OpenWrt er blant de mest kjente. Begge kan installeres på flere hundre forskjellige enheter.

Nå står bruken av slik alternativ fast- eller programvare muligens i fare. Dette gjelder ikke bare i forbindelse med rutere, men også i andre enheter med én eller flere radioer som styres av fastvaren. Smartmobiler er en annen kategori som kan være berørt.

Ikke endelig bestemt

Allerede i 2014 vedtok EU et direktiv (2014/53/EU), Radioutstyrsdirektivet, som skal harmonisere markedet for slikt utstyr i EU/EØS-landene. Ifølge The Register er det spesielt ett punkt i dette direktivet som er omstridt, Artikkel 3(3)(i). Dette setter blant annet et krav om at radioutstyr støtter funksjonalitet som kan sikre at programvare bare kan lastes inn i radioutstyret dersom det har blitt demonstrert at kombinasjonen av radioutstyret og programvaren overholder regelverket forøvrig.

Selv om direktivet allerede har blitt implementert i nasjonal lovgivning, gjenstår det arbeid. Dette inkluderer å bestemme hva slags typer enheter som skal være omfattet av direktivet.

– I noen tilfeller kan det nødvendige ekspertisenivået for å skrive programvare for omkonfigurering av radioutstyr være høyt. I andre tilfeller kan programvare derimot finnes på internett, kanskje fra tredjeparter, og/eller lastes opp uten noen forsikring om at overholdelsen (av regelverket, journ. anm) er bevart, heter det i en konsekvensutredning som er utgangspunktet for en høringsrunde som ble avsluttet tidligere i mars.

Der pekes det på at muligheter for omkonfigurering på dette nivået kan ha betydning for flere aspekter ved radioutstyr, inkludert forstyrrelse av eller tilgang til nødsamband.

Mange svar

Det har kommet 276 svar i høringsrunden, blant annet fra forskere som jobber med prosjekter hvor de er helt avhengige av å kunne modifisere fastvaren til for eksempel wifi-rutere.

I konsekvensutredningen listes det fem valg som i økende grad setter krav til at overholdelse må demonstreres.

OpenWrt-prosjektet tar i sin høringsuttalelse til orde for «Option 0», som innebærer at dagens situasjon beholdes. Årsaken er at OpenWrt-støtten for de fleste enheter har blitt lagt til av hobbyutviklere og ikke av ruterleverandørene selv.

Flere av de alternative ruterfastvarene ble opprinnelig utviklet til rutere i Linksys WRT54G-familien. Bilde: Linksys

– Vi ser en stor fare for prosjektet vårt ved denne forskriften, fordi den vil hindre oss i å forbedre wifi-en til disse forbrukerenheten, og mest sannsynlig gjøre det fullstendig umulig å installere OpenWrt på forbrukerenheter. De fleste wifi-brikkesett fra brikkeleverandører støtter ikke et klart skille mellom radiodelen og den generelle programvaren. Normalt selges den samme maskinvaren globalt, og lokale restriksjoner blir implementert i leverandørprogramvaren som kjører i hoved-CPU-en i det sentrale Linux-operativsystemet, ikke i fastvaren til wifi-brikkesettet, skriver OpenWrt-prosjektet i høringsuttalelsen.

Andre, slik som Mobile and Wireless Forum, med blant annet Apple, Cisco, Huawei, Qualcomm og Samsung som medlemmer, ber EU-kommisjonen kun vurdere «Option 0» eller «Option 1». Den sistnevnte innebærer selvregulering i bransjen.

Også fra Norge

Også Elektronisk Forpost Norge (EFN) har kommet med en egen høringsuttalelse. Organisasjonen mener at de generelle retten til å endre programvare er blant viktigste drivkreftene bak verdiskapningen i dagens økonomi.

– Daglig ser vi denne mekanismen fungerer i kommersiell telekommunikasjonssammenheng, innen amatørradio, i akademia og mange andre felt, skriver EFN.

Organisasjonen ber derfor Europaparlamentet om å gjøre generelle unntak for all fri programvare som er utviklet av andre enn utstyrsleverandøren selv.

– Vi ber også parlamentet om ikke å flytte ansvaret for at programvaren er i henhold til regelverket, fra brukerne til leverandørene når det gjøres endringer i standardoppsettet. Programvare og maskinvare bør i så måte ikke behandles forskjellig.

EFN avslutter uttalelsen med å be Europaparlamentet sørge for at brukerne ikke tvingen til å installere programvare som ikke er fri på slike enheter.