Frykter at Norge kan bli dratt inn i «romkrig»

Flere anerkjente forskere mener to nye norske satellitter for nordområdene er potensielle mål for Russland og Kina.

De to norske satellittene er utstyrt med amerikansk kommunikasjonsutstyr, og frykten er at disse kan bli et mål i en «romkrig» mellom Kina, Russland og USA, skriver NRK.

Militært utstyr

Seniorforsker Theresa Hitchens ved senter for internasjonale- og sikkerhetsstudier ved universitetet i Maryland, påpeker at det faktum at satellittene er utstyrt med amerikansk militærutstyr, gjør dem til ordinære mål i krigføring.

– Det virker rart for meg hvis det norske parlamentet ikke ble orientert om denne risikoen, men jeg vet ikke så mye om norsk politikk, sier Hitchens til NRK.

Krig i verdensrommet

Også nestsjef i Etteretningstjenesten Tom Rykkinn sa nylig at det er fare for en krig mellom stormaktene i verdensrommet.

Ifølge forskerne det potensielle dataangrep mot og såkalt jamming som utgjør de største truslene mot de norske satellittene. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier satellittene er robuste.

– I stor grad så har satellitter vist seg å være veldig stabile. Sårbarhet for satellittene har vi ikke sett mye på. Vi mener det er viktig å beskrive hva som er tenkelige sårbarhetsscenario, og så sørge for at vi har alternativ teknologi for å hjelpe oss, sier Bakke-Jensen til NRK.