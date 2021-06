FSB-sjef lover at Russland vil samarbeide med USA om å finne hackere

En uke etter at president Joe Biden og president Vladimir Putin diskuterte cyberangrep under toppmøtet i Genève, fortalte sjefen for den russiske etterretningstjenesten, Aleksandr Bortnikov, at FSB vil følge opp det som de to presidentene avtalte under møtet.

– Vi vil samarbeide og håper på gjensidighet, sa Bortnikov under en sikkerhetskonferanse i i Moskva i dag. Dette skriver det russiske nyhetsbyrået RIA, som også siteres av BBC.

Advarer mot terrorister

De to presidentene skal ha blitt enige om at sentral, kritisk infrastruktur skal være skjermet fra slike angrep. Enigheten skjedde i kjølvannet av at både oljerørledningen Colonial Pipeline og det store kjøttforedlingsselskapet JBS nylig ble rammet av angrep med utpressingsvare. Trolig er det kriminelle, russiske aktører som står bak angrepene, for å tjene penger.

Russiske myndigheter har blitt anklaget for å la landet være et tilsynelatende trygt tilholdssted for slike grupper.

Under sikkerhetskonferansen advarte Bortnikov også om at terrorister kan utføre cyberangrep mot kritisk IT-infrastruktur i ulike land, og at dette kan utgjøre en spesiell fare for å provosere fram konflikter mellom stater.

– I så måte ser vi en spesiell fare knyttet til kompleksiteten ved betimelig identifikasjon av den virkelige kilden til angrep, sa FSB-direktør Bortnikov ifølge RIA.