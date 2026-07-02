FT: OpenAI vil gi Trump-administrasjonen 5 prosent eierandel

Ifølge Financial Times har toppsjef Sam Altman tatt opp forslaget i tidlige samtaler med Trump-administrasjonen, inkludert presidenten selv, handelsminister Howard Lutnick og finansminister Scott Bessent.

Altman har argumentert for at en offentlig eierandel er den beste måten å dele gevinstene fra kunstig intelligens med befolkningen på.

Den foreslåtte ordningen innebærer at også andre amerikanske KI-selskaper skal gi en tilsvarende andel til et fond tilsvarende Alaskas statlige oljefond.

Samtalene beskrives som innledende og på et tidlig stadium foreløpig. En eventuell avtale kan kreve en egen lov fra Kongressen, ifølge avisen.