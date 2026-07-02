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FT: OpenAI vil gi Trump-administrasjonen 5 prosent eierandel

OpenAI skal ha diskutert å gi den amerikanske staten en eierandel på 5 prosent i selskapet, som er verdsatt til 852 milliarder dollar.

OpenAI-sjef Sam Altman, her fra en middag med Trump og teknologitopper.
OpenAI-sjef Sam Altman, her fra en middag med Trump og teknologitopper. Foto: Will Oliver/CNP/NTB
NTB
2. juli 2026 - 08:46

Ifølge Financial Times har toppsjef Sam Altman tatt opp forslaget i tidlige samtaler med Trump-administrasjonen, inkludert presidenten selv, handelsminister Howard Lutnick og finansminister Scott Bessent.

Altman har argumentert for at en offentlig eierandel er den beste måten å dele gevinstene fra kunstig intelligens med befolkningen på.

Den foreslåtte ordningen innebærer at også andre amerikanske KI-selskaper skal gi en tilsvarende andel til et fond tilsvarende Alaskas statlige oljefond.

Samtalene beskrives som innledende og på et tidlig stadium foreløpig. En eventuell avtale kan kreve en egen lov fra Kongressen, ifølge avisen.

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Open AI
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