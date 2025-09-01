Von der Leyens fly rammet av mistenkt russisk GPS-jamming

GPS-navigeringen på flyet gikk i svart før det skulle lande i Plovdiv søndag ettermiddag, og besetningen ble nødt til å bruke papirkart for å lande, ifølge en talsperson for EU-kommisjonens president.

Talspersonen sier videre at Bulgaria har fortalt EU-kommisjonen at de mistenker russisk innblanding.

Von der Leyen var på vei fra Warszawa til Plovdiv, som ligger sentralt i Bulgaria, for å møte landets statsminister Rosen Zjeljazkov og få omvisning på en ammunisjonsfabrikk. Reisen var del av en rundtur til EUs medlemsland som danner front mot Russland.

«Jamming» og «spoofing» av GPS-systemer brukes av forsvars- og sikkerhetstjenester for å forsvare hemmelige steder, men brukes også i større grad av land mot sivile mål. Jamming er utsending av radiostøysignaler for å forstyrre eller blokkere signaler flyene er avhengig av, og spoofing er en type cyberangrep der falske GPS-signaler sendes ut for å lure flyets navigasjonssystemer til å tro at det er et annet sted enn det faktisk er.

Det har vært en betydelig økning i GPS-forstyrrelsene i Østersjøen og i de østeuropeiske landene som ligger nære Russland, de siste årene, skriver Financial Times.

– Putin har ikke endret seg, og han kommer ikke til å gjøre det. Han er et rovdyr. Han kan kun holdes i sjakk av kraftig avskrekking, sa von der Leyen etter landing i Bulgaria søndag.