Fujitsu ser slutten på selskapets stormaskiner og Unix-servere i det fjerne

Japanske Fujitsu kom nylig med et veikart for resten levetiden til selskapets Unix-servere og stormaskiner. Mer brukt av nettsky-basert eller hybride tjenester, samt økte krav og ønsker om bærekraft, gjør at selskapet nå ser slutten på en æra.

Men fortsatt er det en god del år igjen. The Register har tidligere omtalt saken.

Fujitsu har deltatt i dette markedet i mange år allerede. Selskapets første Unix-baserte maskin var en stormaskin som ble lansert i 1985. Den benyttet en Unix-variant kalt UTS/M. I 1991 kom selskapet med den første Unix-servere, som het DS/90 7000.

Fujitsus veikart for stormaskiner og Unix-servere fram til og med 2035. Illustrasjon: Fujitsu

Helt slutt i 2035

Det er nettopp Unix-servere Fujitsu skal fase ut først. Selskapet Sparc M12-maskiner skal selges fram til 2029. I løpet av denne perioden vil plattformen få minst én oppgradering («enhancement»), som ser ut til å komme allerede førstkommende høst. Etter at den siste maskinen er solgt om rundt sju år, vil Fujitsu fortsatt støtte plattformen i fem år, fram til 2034.

Veikartet for Fujitsus stormaskin, GS21, er ikke så ulikt. Men her planlegger selskapet å lansere en ny modell i 2024. Denne vil selges fram til utgangen av 2030, og deretter støttes i ytterligere fem år, altså til utgangen av 2035.