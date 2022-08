Berøringsskjermen har gjort sitt inntog i en rekke nyere kjøretøy, men hvor effektive er slike grensesnitt?

De som har forestilt seg at skjermbruk er tregere enn gammeldagse knapper, har antakelig rett, viser en kartlegging utført av Vi bilägare, som er utgitt av søsterorganisasjonen til norske NAF.

Det svenske magasinet har undersøkt hvor lang tid en sjåfør bruker på en rekke enkle oppgaver, som blant annet å bytte radiokanal, justere klimaanlegget, skru på setevarme eller å nullstille tripptelleren.

Kjapp med knapp

Tesla Model 3, Seat Leon, BMW iX og Volkswagen ID.3 og testens versting MG Marvel R er blant et snaut dusin biler i testen med berøringskjerm, som er sjanseløse mot en 17 år gammel Volvo V70.

Testvinner: Volvo V70 (2005) er rikelig utstyrt med knapper. Foto: Patrik Nylin/Wikimedia commons

2005-utgaven er rikelig utstyrt med fysiske knapper, og denne Volvoen ble testens klare vinner. Testsjåførene ble målt på tiden det tok å utføre fire handlinger i høy hastighet på en lukket flystripe.

I alt tok det ti sekunder flatt å gjennomføre handlingene på den analoge bilen. Det er godt under halvparten av tiden det tok på de fleste moderne bilene.

Skrekkeksempelet er den kinesiske SUV-en MG Marvel R, som ble målt til nærmere 45 sekunder. Denne modellen er også utstyrt med den største skjermen blant de kartlagte bilene.

Magasinet understreker at sjåførene var gjort godt kjent med både bilene og deres underholdningssystemer i forkant av testene.

– Åpenbart ikke bra nok

En tilnærmet fullstendig skjermstyring av bilens funksjoner «fungerer åpenbart ikke bra nok» per i dag, skriver Glåmdalen i sin omtale av testresultatene.

– Det som ser fancy ut, er ikke nødvendigvis det mest funksjonelle. En Volvo V70 fra 2005 burde ikke slå moderne familiebiler på noe som helst. Aller minst på det som går på sikkerhet, konstaterer avisa i en lederartikkel.

Videre peker de på at uoppmerksomhet er en medvirkende årsak i svært mange alvorlige trafikkulykker. Undersøkelsen til Vi Bilägare tas til inntekt for at funksjonaliteten i moderne biler bør heves mange hakk.

Det stemmer at skjermbruk er en fare i trafikken, mener ansvarlig redaktør Jan Moberg i Teknisk Ukeblad. Berøringsskjermene stjeler oppmerksomhet og gjør bilturen farligere enn den var med knapper og knotter, skriver han i en kommentar, som samtidig minner om at bruk av mobiltelefon fortsatt er verstingen.