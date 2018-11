Går på helsa løs: Her er fem grep for å bruke mindre tid på mobilen

En venn du for lengst har mistet kontakten med liker bildet ditt på Instagram. Facebook-gruppen du ikke husker at du meldte deg inn i kan melde om tre (!) nye innlegg. Mannen har beveget seg flere millimeter! Men fremdeles ikke falt ned.

Varslene strømmer inn fra et stadig økende antall applikasjoner. De aller færreste er av egentlig interesse. Likefullt blir du dratt ut av virkeligheten for å sjekke hva som foregår.

Sjekker telefonen 47 ganger

Amerikanere sjekker telefonen i snitt 47 ganger hver dag. Enkelte undersøkelser konkluderer med at over fire timer hver dag nå dedikeres til mobiltelefonen.

Brorparten skjer på sosiale medier, og kun en liten andel til kommunikasjon i form av meldinger, epost og anrop.

Økende avhengighet til smarttelefonen knyttes til økt risiko for psykisk sykdom.

Det har ført til flere har interesse av å kutte ned på mobilbruken, og Apple lanserte i den sammenheng nylig en funksjon som skal hjelpe folk til å redusere tidsbruk på telefonen. Her er fem grep en kan sette i verks for å redusere mobilbruken:

1. Slå av push-varsler

Selv en buddhistisk munk vil kjenne at det rokker ved sjeleroen når de evinnelige push-varslene tikker inn.

For de av oss som slavisk trykker «tillat» på alt ved nedlasting av nye apper, er det flere titalls apper som bare venter på det riktige øyeblikket til å bryte stillheten.

En bedre idé er å endre innstillingene til å bare tillate varsler du faktisk har lyst til å motta.

En god start er å slå av alt unntatt anrop, meldinger og kalender-påminnelser. Savner du noe, kan du heller slå det på igjen senere.

Etter en uke eller to kan du tenke over om du trenger varsler om epost eller nyheter umiddelbart, eller om det like godt kan vente noen timer.

Under «varslinger» kan Iphone-brukere slå av push-varsler fra applikasjoner som de ikke strengt tatt trenger varsler fra. Foto: Skjermdump

2. Få oversikt over telefonbruken

For å vite hvor du tilbringer mest tid, og hvor stort problemet faktisk er, kan det være lurt å få en oversikt over mobilbruken din. Tidligere måtte en laste ned apper for å spore tidsbruken. Nå har Apple kommet med sin egen versjon.

Dersom du bruker Iphone, kan du nå gå i innstillinger og se hvor mange minutter du tilbringer på mobilen hver dag, samt hvilke apper du benytter mest aktivt.

Den skiller også mellom mobilbruk på sosiale medier, og tid brukt på andre formål.

Den nye «skjermtid»-funksjonen til Apple gir deg oversikt over hvor mye tid du bruker i ulike applikasjoner, og lar deg sette tidsbegrensninger. Foto: Skjermdump

I tillegg kan du legge begrensninger på hvor mye tid du har i hver app. Er du litt for ofte på Instagram, kan du sette 15 minutter hver dag som maksgrense.

Uansett kan det være greit å se hvor mye tid som forsvinner på telefonen nå, og prøve å begrense bruken til for eksempel én time på hverdager.

3. Slett apper

Vil du gå litt mer drastisk til verks, er det utvilsomt et godt virkemiddel å slette applikasjoner. Apper som ikke lenger er i bruk er én ting.

En annen er å tenke over om du faktisk trenger Facebook på mobilen i tillegg.

Jo færre sosiale medier du sitter igjen med, desto bedre er utsiktene til redusert mobilbruk.

Dessuten kan det være verdt å tenke over hva du sitter igjen med når du bruker en app. Får du noe igjen av å skrolle nedover Facebook i det uendelige, eller føles det mer som du tvinger deg gjennom det?

Prøv å være selektiv, og sitt bare igjen med apper du faktisk vil ha på telefonen.

4. Erstatt telefonen med andre dingser

Det er veldig praktisk å bruke telefonen som en moderne tids lommekniv: Den vekker deg om morgenen, forteller hva klokken er, og gir deg alle mulige helsedata i løpet av en joggetur.

Men det gjør også at mobilen er den første tingen du bruker hver morgen. Det gjør at du sjekker telefonen desto oftere, fordi du lurer på hva klokken er. Ikke engang når du drar på joggetur for å søke skogens ro, er du utenfor telefonens rekkevidde.

Prøv i stedet å bruke en god, gammel vekkerklokke. Få deg et armbåndsur. Dra på joggetur med Ipad, eller uten noe som helst. Legg telefonen vekk når du kommer hjem, og unngå å la mobilen ligge på bordet under en samtale.

Bare synet av en telefon distraherer, og gjør folk mindre tilstede i samtalen. «Ute av syne, ute av sinn» synes å være en god huskeregel.

5. Skru av fargene

Det utvilsomt mest drastiske av grepene, men også blant de aller mest effektive. Iphone-brukere kan gå inn på Innstillinger –> Generelt –> Tilgjengelighet –> Skjermtilpasning og slå på fargefiltre, slik at telefonen blir blottet for farger.

Android-brukere kan følge denne hakket mer kompliserte anvisningen.

Uten en eneste farge på mobilen, fremstår Instagram brått veldig lite fristende. Alle bildene er like grå. Spill er ikke lenger det samme. Alt blir i grunnen ganske kjedelig. Det sier seg selv at dette alternativet ikke passer for alle.

Men er du virkelig ute etter å minimere mobilbruken din, kan det hende det er det som trengs.

Legg igjen en kommentar under dersom du har andre forslag.