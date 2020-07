Garmin delvis oppe og går igjen etter massivt angrep

GPS-tjenesteleverandøren Garmin melder på sine sider at mange av deres systemer nå er oppe og går igjen.

Selskapet skal ha blitt rammet av et massivt cyberangrep som førte til at de fleste tjenestene deres har vært nede siden torsdag.

Wastedlocker

Angrepet skal ha ført til at kundeservice, alle apper og omliggende funksjonalitet samt selskapets hjemmesider er for tiden nede.

Det innebar blant annet at piloter som brukte Flygarmin ikke kunne laste ned oppdaterte databaser som luftfartsmyndigheter krever at piloter har for å kunne fly.

Kunder kunne heller ikke synkronisere treningsklokkene sine med tjenestene i nettskyen.

BBC hevder å ha fått bekreftet at det har vært snakk om et løsepengevirus, men selskapet har fortsatt ikke innrømmet dette. De bekrefter imidlertid at de har vært ofre for et cyberangrep som krypterte noen av systemene deres.

Også Bleepingcomputer skriver at de har fått bekreftet at det har vært et løsepengevirus, nærmere bestemt Wastedlocker.

Løsepengeviruset skal være relativt nytt, og skal stamme fra hackergruppen Evil Corp.

Gruppens primære målgruppe er amerikanske selskaper, og gruppen skal ifølge Forbes bestå av russiske hackere.