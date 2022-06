Gartner: Etterspørselen etter offentlige skytjenester vokser kraftig

Analyseselskapet Gartner mener omsetningen i markedet for skybaserte, offentlige infrastrukturtjenester (IaaS – Infrastructure as a Service) vokste med 41,4 prosent i 2021. Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge Gartner økte omsetningen fra 64,3 milliarder dollar i 2020 til 90,9 milliarder dollar i 2021.

Øker mest, men taper markedsandeler

Gartner skriver at de fem største IaaS-leverandørene stod for mer enn 80 prosent av den totale omsetningen i markedet. Til tross for at markedsandelen til Amazon Web Service (AWS) falt noe i 2021, omsatte selskapet for nesten like mye som de fire neste på listen til sammen.

Til tross for fallet i markedsandel, var det ingen som økte omsetningen like mye som AWS i fjor – mer enn 9 milliarder dollar.

Microsoft hadde en vekst i omsetningen på mer enn 50 prosent og henter derfor litt innpå AWS i markedsandel, men er fortsatt bare litt mer enn halvparten så store.

Størst i Kina

I motsetning til analyseselskapet Canalys, mener Gartner at kinesiske Alibaba er den tredje største IaaS-leverandøren, foran Google og Huawei.

Ifølge Gartner er Alibaba markedsleder i hjemmemarkedet, men gjør det også sterkt i land som Indonesia, Malaysia og andre kommende skymarkeder. Veksten i omsetningen var omtrent den samme som i det totale markedet – i overkant av 41 prosent.

Størst prosentvis vekst det siste året er det Google Cloud som har hatt, med 63,7 prosent. Dette tilsvarer omtrent 2,5 milliarder dollar.

Huawei var også blant dem med sterkest prosentvis vekst i fjor, men etter hvert som omsetningen har vokst, har prosenttallet blitt lavere. I hvert av de to foregående årene var veksten på mer enn 200 prosent.

Nye behov

Omsetningen til de resterende IaaS-leverandørene er til sammen noe mindre enn Microsofts i dette markedet. Den samlede markedsandelen til disse aktørene er dessuten fallende.

Ifølge Sid Nag, analytikerdirektør i Gartner, vil den neste fasen i IaaS-veksten drives av blant annet kommende teknologier som kan hjelpe virksomheter med å komme nærmere kundene sine. Dette inkluderer metaverset, chatbot-er og digitale tvillinger. Disse vil ifølge Nag kreve infrastruktur i hyperscale-klassen for å møte behovene for regnekraft og lagringsplass.