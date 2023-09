Gates, Musk og Zuckerberg spurt til råds i Senatet om kunstig intelligens

Den demokratiske flertallslederen Chuck Schumer har satt opp en serie høringer for KI-innovasjon.

– I tidligere situasjoner når ting er så vanskelig, var den naturlige reaksjonen å stikke hodet i sanden og la noen andre gjøre jobben. Men vi kan ikke oppføre oss som strutser i denne saken, uttaler han.

Blant dem som svarte på politikernes nysgjerrige og bekymrede spørsmål onsdag, var Bill Gates, Elon Musk og Mark Zuckerberg.

Lukket høring

I den lukkede, tre timer lange høringen deltok også direktør Sundar Pichai i Googles eierselskap Alphabet og toppsjef Sam Altman i OpenAI. Sistnevnte selskap står bak tjenesten ChatGPT.

– I dag starter vi en enorm, kompleks og avgjørende oppgave: Å bygge fundamentet for konsensus om en KI-policy som Kongressen kan vedta, uttalte Schumer til mediene før høringen.

Bill Gates, medgründer i Microsoft, på vei inn til høringen i Senatet,. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Musk sa til pressen at han mener Schumer gjør en god tjeneste for menneskeligheten. Han advarer mot at en KI-utvikling uten begrensninger er potensielt farlig for hele verdens befolkning.

– Det går for tregt

Den republikanske senatoren Josh Hawley klaget på at høringen var lukket for pressen og mener Schumer er for treg på labben.

– Han har snakket om teknologi i to år nå uten å komme med et eneste lovforslag av betydning, sa han til pressen.