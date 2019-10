GDPR gir dårligere vilkår for bilistene: – Ikke lenger mulig å benytte veinettet uten å bli sporet i fem år

Når en bilist med Autopass-brikke passerer en bomstasjon i Norge, lagrer bomselskapene og Vegvesenet tid og sted for passeringen i fem år. Bilistene som har ønsket det, har på grunn av en konsesjon fra Datatilsynet enkelt kunnet velge at passeringer av bomstasjon kun lagres i 72 timer ved å krysse av for «sporfri avtale» på Autopass-avtalen.