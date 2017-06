Gi barna kodeforståelse - hvis ikke risikerer Norge å havne i bakleksa

Initiativtakeren til grasrotbevegelsen Lær Kidsa Koding er gjest i denne podcasten.

– Skolen har som mandat å forberede barna på framtiden. Jeg føler at vi svikter barna hvis de ikke får lære seg litt av konseptene, sier Simen Sommerfeldt i Bouvet.

Han og en lang rekke ildsjeler har sørget for at over 100.000 barneskoleelever får prøve koding i skolen, og at det har dukket opp kodeklubber over hele landet.

På nettstedet kidsakoder.no kan du lære om det store engasjementet. Der kan også de som ønsker å bidra finne mer informasjon.

– Skal vi la svenskene slå oss?

Barn har en forbløffende evne til å lære seg nye ting. Slik er det også med programmering. Mange land har allerede innført eller vedtatt å innføre koding som et obligatorisk fag i grunnskolen.

Skal Norge henge med i konkurransen i årene som kommer, så er det kanskje ikke nok å tilby det samme som et valgfag i ungdomstrinnet.

– Noe av det bitreste må jo være om vi taper for svenskene. Men nå har vi en mulighet til å slå tilbake, mener Sommerfeldt.

En ting er fremtidig rekruttering til IT-utdanning og utsiktene til flere nye kunnskapsmedarbeidere. Unge bør tidlig få muligheten til å forstå hvordan ting virker, fremfor å bare ende opp som forbrukere av teknologi. Dette er noe av det vi tar opp i denne episoden.

Dobbeltklikk er en podkast i regi av søsterpublikasjonene Inside Telecom og digi.no.

