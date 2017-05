Gir bort skyløsning som fjerner tidstyv i offentlig sektor

Det er et demokratisk prinsipp at man gjennomfører en høring før innføring av nye forskrifter og lover, slik at berørte kan få uttale seg.

Dette kan utløse mye manuelt arbeid, for alle innspillene må samles inn og behandles.

Utdanningsdirektoratet (Udir) fikk derfor laget en moderne nettskyløsning som systematiserer og forenkler arbeidet med å lage rapport til høringsrunden.

Mye tid spart

I snitt har direktoratets skytjeneste redusert tiden de bruker på saksbehandling per høringsrunde fra 40 timer ned til 5 minutter.