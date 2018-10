Gir seg som toppleder i Norsk helsenett etter ti år: – Vi har vært et nav i utviklingen

Håkon Grimstad gir seg som leder i Norsk helsenett. 61-åringen har vært i stillingen siden selskapet ble til et statsforetak i 2009.

Selskapet har i overkant 400 ansatte, og har kontorer i Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo. Norsk helsenett leverer infrastruktur og IKT-tjenester til hele landets helsetjeneste.

– Nav i utviklingen

Grimstad vil lede selskapet til ny leder er på plass på en gang til sommeren neste år. Offisielt har han sin siste dag i selskapet 30. september 2019.

– Norsk Helsenett er et flott selskap med fantastisk dyktige og dedikerte medarbeidere. De siste årene har det skjedd en voldsom utvikling innenfor digitalisering av helsetjenesten. Vi i Norsk Helsenett har vært et nav i denne utviklingen, sier Grimstad.

– Jeg er svært takknemlig for at jeg har fått anledning til å være med å utvikle selskapet sammen med så mange veldig dyktige kolleger.

– Det har vært krevende, morsomt og meningsfylt, og det blir selvsagt rart å skulle overlate ledelsen til en annen. Ti år er i og for seg lenge nok, og så er det jo et poeng at jeg og familien bor i Stockholm.

Starter prosessen

Prosessen med å finne Grimstads etterfølger er igangsatt. Målet er å ansette ny toppleder i løpet av mars.

Styreleder Toril Bariusdotter Ressem mener stillingen er en av de mest interessante topplederjobbene innenfor teknologi i landet.

– Vi søker en leder som har kompetanse og innsikt innenfor skjæringspunktet teknologi og helse, og som fortrinnsvis bor eller kan bosette seg i Trondheimsområdet, sier Ressem.

Styrelederen skulle gjerne hatt med den erfarne topplederen videre:

– Håkon Grimstad har ledet selskapet med stor entusiasme og sikker hånd. Med en kombinasjon av dyp teknologisk kunnskap og innsikt i helsesektoren, har han sikret at selskapet i dag oppfattes som en trygg og solid leverandør av IKT-tjenester.

– Norsk Helsenett nyter stor tillit blant helseaktører – store som små – og den sterke posisjonen har selskapet opparbeidet årene med Håkon Grimstad som leder, sier Bariusdotter Ressem.