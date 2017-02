IT-konsulentselskap vil ha mer kunstig og virtuell virkelighet på norske arbeidsplasser

Bruk av virtuell virkelighet (VR) og såkalt «utvidet virkelighet» (AR) er ikke spesielt utbredt på norske arbeidsplasser ennå, selv om vi hører historier om for eksempel hvordan heismontører kan bruke Microsofts Hololens-briller under serviceoppdrag.

IT-konsulentselskapet Acando tror imidlertid AR og VR vil bli mye mer vanlig på arbeidsplassene om ikke lenge, og mener det er viktig for selskaper som dem selv å jobbe aktivt med å se på hvilke muligheter som ligger i teknologien når de skal utvikle nye løsninger for kundene. Ved Acandos norske avdeling i Oslo jobber mange av utviklerne nå med å utforske mulige bruksområder for AR/VR på arbeidsplassen.

Det svenske selskapet gikk inn i Norge i 2007, og har i dag rundt 250 ansatte i Norge. Christine Lund er «Business Unit Manager Experience Design» i Acando og anslår at rundt 8-10 av de 40-50 utviklerne i hennes avdeling har prøvd å kode mot Hololens. Totalt har selskapet rundt 180 utviklere i Norge.