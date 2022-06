Github avvikler Atom

Github avvikler tekstredigereren Atom og sletter alle filer tilknyttet prosjektet i desember, skriver Github på sin blogg.

Dermed skroter Github tekstredigerer-prosjektet som har pågått siden 2011 og vil fokusere mer på skybasert utvikling gjennom Microsoft Visual Studio Code og Github Codespaces.

I bloggen skriver Github at en stagnering av utviklingen av Atom og en økning av sky-baserte verktøy er blant årsakene til at de nå avvikler tjenesten.

– Nå som nye skybaserte verktøy har dukket opp og utviklet seg de siste årene, har Atom-samfunnets involvering hatt en betydelig nedgang. Som følge av dette har vi valgt å avvikle Atom, så vi kan fokusere på å forbedre utvikleres opplevelser i skyen med Github Codespaces, skriver de på bloggen.

Står bak en rekke kjent programvare

I bloggen skriver Github at det ikke har vært lett å si farvel til programvaren. Electron framework ble utviklet basert på Atom. Dette har åpnet for utvikling av mye forskjellig programvare, deriblant kommunikasjonsprogramvaren Slack, Microsoft Visual Code og Github Desktop.

Github anerkjenner at programvaren fortsatt er i bruk og at det kommer til å ta tid å migrere over et system Derfor kommer nyheten om avviklingen av programvaren et halvt år før de fjerner den.