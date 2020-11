Github snur og tillater «ulovlig» kodeprosjekt. Sier de vil stå på utviklernes side

Github er verdens største nettjeneste for deling og samarbeid om programvareprosjekter med sine over 40 millioner registrerte utviklere – og enda flere kodeprosjekter.

Det Microsoft-eide selskapet gikk nylig til det skritt å ta vekk et omstridt bibliotek kalt Youtube-DL, men mandag valgte de å reversere beslutningen.

Kravet om å ta ned det populære verktøyet kom fra Recording Industry Association of America, som representerer platebransjen. De anførte i en såkalt «takedown request» 23. oktober at programvarens formål er å omgå kopisperre, og at den promoterer piratkopiering av musikk og lydklipp fra Youtube og andre.

Youtube-DL er et kommandolinjeverktøy som gjør det mulig å laste ned råfilen fra strømmetjenester. RIAAs advokater argumenterte for at produktet var i strid med den amerikanske opphavsrettloven, Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

– Står opp for utviklere

Abby Vollmer er Github-direktør med ansvar for «platform policy». I et lengre innlegg i går gjør hun rede for hvorfor de har snudd i saken og «står opp for utviklere», etter å ha fått tilsendt ytterligere opplysninger.

– Vi deler frustrasjonen utviklere har følt, særlig fordi dette prosjektet har mange legitime formål. Vår handling ble drevet av prosesser som er påkrevd for å overholde lovverk som DMCA, som setter plattformer som Github og utviklere i en vanskelig situasjon. Gjeninnføringen vår, basert på ny informasjon som viste at prosjektet ikke omgår tekniske beskyttelsesmekanismer, var i tråd med våre verdier om å sette utviklere i første rekke, skriver Vollmer.

Bistand fra EFF

Det er advokater fra Electronic Frontier Foundation (EFF), en organisasjon som kjemper for å forbedre teknologibrukernes digitale rettigheter, som på vegne av Youtube-DL-prosjektet har kommet med motargumenter som nå tas til følge.

EFF tilbakeviser at Youtube-DL bryter med opphavsretten, langt mindre omgår teknisk beskyttelse av Youtube-videoer. Verktøyet dekrypterer heller ikke klipp med kopibeskyttelse, og fungerer i praksis omtrent som en nettleser, ifølge brevet.

Etter at tvisten ble kjent i forrige måned har en rekke personer lastet opp kopier av Youtube-DL til Github, inkludert direkte i kodeplattformens egen DMCA-seksjon, i det som har fremstått som en protestaksjon mot sensuren de følte seg rammet av.

Github oppretter forsvarsfond

Utviklere som vil kjempe mot urettmessige krav om å fjerne kildekode står i fare for å pådra seg store utgifter til advokatbistand, skriver Github-direktøren.

Hun varsler derfor at Github nå etablerer et eget forsvarsfond, og at de samtidig donerer 1 million dollar til dette formålet.

– Fondet skal beskytte åpen kildekode-utviklere på Github mot uberettigede DMCA-takedown-krav, skriver Abby Vollmer i gårsdagens kunngjøring.