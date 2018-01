Gjør maskinlæring tilgjengelig uten å måtte kode: Google lanserer AutoML i skyen

Google har lansert et nytt verktøy som skal gjøre maskinlæring og kunstig intelligens tilgjengelig for alle, uten at man skal behøve å måtte skrive kode. Fra før har Google i likhet med konkurrenter som Microsoft og Amazon tilbudt en rekke forhåndstrente maskinlæringsmodeller, men nå skal man altså kunne trene modellene selv.

Det nye verktøyet har fått navnet Google Cloud AutoML og gir brukerne et enkelt grafisk brukergrensesnitt for å trene maskinlæringsmodeller. I første omgang er det kun bildegjenkjenning man kan trene, ved hjelp av verktøyet som har fått navnet Cloud AutoML Vision.

Med Cloud AutoML Vision kan brukeren dra og slippe bilder for å laste dem opp, og så bruke dra-og-slipp for å trene og håndtere maskinlæringsmodellen. Når man er ferdig med modellen kan man «slippe den løs» i Google Cloud.

Ifølge Google vil Cloud AutoML gjøre AI-eksperter mer produktive, bidra til å utvikle nye områder innen AI og gjøre ingeniører med mindre kompetanse i stand til å bygge kraftige AI-systemer som frem til i dag ikke har vært mulig for dem.

AutoML Vision er et resultat av et samarbeid med Google Brain og andre AI-team i Google, og Google skriver i et blogginnlegg at selskapet holder på å utvikle en rekke andre Cloud AutoML-produkter i tillegg til det de nå har lansert i første omgang.

Videoen under viser hvordan Cloud AutoML fungerer, og du kan lese mer her.