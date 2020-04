Glemte data slipper ut store mengder CO2: Problemet kan firedobles på få år

Lagrede data som aldri brukes igjen er en årsak til stort energiforbruk, som igjen fører til overflødige CO 2 -utslipp.

Ifølge en beregning fra Veritas Technologies, utført i anledning jordens dag forrige uke, vil disse ubrukte dataene i 2020 føre til et ekstra globalt utslipp på 6,4 millioner tonn CO 2 .

6,4 millioner tonn CO 2 tilsvarer litt over 10 prosent av de norske CO 2 -utslippene og er kanskje ikke i seg selv et sjokkerende stort tall.

Over halvparten av alle data er «mørke»

Men interessant er selve meldingen fra Veritas Technologies om at gjennomsnittlig 52 prosent av alle data som er lagret av selskaper over hele verden regnes som «mørke» fordi de som administrerer dem, ikke er klar over innholdet eller verdien:

– Mange transaksjoner skjer i en virksomhet: e-post kommer inn, filer blir sendt til oss. Alle disse dataene er bare lagret i et depot som ikke indekseres, vedlikeholdes, overvåkes eller administreres på noen måte. Det fortsetter bare å vokse over tid, sier Doug Matthews, visepresident for databeskyttelse hos Veritas, til mediet TechRepublic.

Derfor oppfordrer han selskaper over hele verden til å tenke på å redusere mengden glemte data ved å administrere data mer effektivt og slette det som er ubrukt.

Fire ganger større problem om bare fem år

Ifølge Mathews kan alle bidra med å slette gamle e-postmeldinger, utdaterte dokumenter og ubrukte fotografier fra sin egen skylagring.

Med mindre databrukere endrer sine arbeidsmetoder, vil det i løpet av de neste fem årene bli generert mer enn fire ganger så mye «mørke data» som i dag, anslår Veritas Technologies.

– Hvis en organisasjon er bekymret for karbonavtrykket, bør den prioritere å håndtere «mørke data», sier Matthews til TechRepublic.

Denne saken ble først publisert på danske Ingeniøren, og gjøres tilgjengelig på norsk gjennom vår samarbeidsavtale med Teknologiens mediehus/Ingeniøren.