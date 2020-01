Globalconnect øker kapasiteten i nettet 100 ganger

Det nye nettverket vil forbinde alle store nordeuropeiske byer, alle store datasentre i Nord-Europa og globale nettverksknutepunkter, skriver Globalconnect i en pressemelding.

Sjef for optiske nettverk i Globalconnect, Jan Flemming Henriksen, sier utviklingen stadig øker utnyttelsen av eksisterende fiberoptiske kabler. Foto: Globalconnect

Det supre med nettverket er blant annet at selskapet skifter ut boksene og teknologien i hver ende av de fiberoptiske kablene som utgjør nettverket mellom byene.

Nyeste teknologi

Sjef for optiske nettverk i Globalconnect, Jan Flemming Henriksen, sier til Inside Telecom at de har tatt i bruk den nyeste DWDM-teknologien fra Nokia, som stadig er under utvikling. DWDM står for «dense wavelength division multiplexing». Dette er en teknologi som gjør det mulig å sende mange optiske signaler med forskjellige bølgelengder (farger) inn i en enkelt fiber, og dermed øke kapasiteten.

– Den kontinuerlige utviklingen og optimaliseringen av teknologien øker kapasiteten på eksisterende fiber og øker hastighetene som kan tilbys sluttkunder, sier Henriksen.

Hit når «supernettet» Lokasjoner og regioner i Norden som forbindes av det oppgraderte nettverket til Globalconnect: Norge Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand og Rennesøy. Sverige Stockholm, Gøteborg og Malmø. Danmark København, Århus, Kolding og Esbjerg. Tyskland Frankfurt, Hamburg, Berlin og Rostock. Nederland Amsterdam

Han forklarer at teknologien som i dag er i bruk i de optiske linjesystemene i Globalconnect, typisk er spesifisert til 40 optiske kanaler på ti gigabit per sekund hver.

– Nettet som vi bygger sammen med Nokia har ikke samme begrensninger på verken kanaler eller hastigheter som den eldre teknologien og kan eksempelvis overføre 96 kanaler på 400 Gbit/s, altså 100 ganger mer kapasitet i en enkelt fiber. Høyere hastigheter kan tilbys når teknologien gjøres tilgjengelig, eksempelvis 800 Gbit/s, forteller Henriksen i en epost til Inside Telecom.

Robust nett

Globalconnect beskriver sinn nordeuropeiske nettverk som markedets mest robuste og moderne transportnett, med kundehastigheter på opptil 400 Gbit/s og med leveringstid ned mot noen dager.

Globalconnect-sjef Martin Lippert gleder seg over å kunne tilby kundene 100 ganger mer kapasitet. Foto: Globalconnect

– Dette er resultatet av en omfattende oppdatering og utbygging av fibernettverket. Det blir bygd i en struktur og med en teknologi som gjør kundetrafikken mer motstandsdyktig overfor brudd. Strukturen sikrer også korteste transportvei, slik at forsinkelse minimeres, skriver selskapet i meldingen.

– Med vårt nye supernettverk kan vi tilby kundene lynraske forbindelser, høy sikkerhet og full fleksibilitet. Det vil bære minst tre uavhengige forbindelser mellom storbyer og 100 ganger høyere kapasitet, som vi vil øke ytterligere i tiden framover. Dette er en viktig milepæl for oss, som vi ser fram til å tilby alle våre kunder – fra små virksomheter til hyperscalers – gjennom hele Nord-Europa, sier Martin Lippert, konsernsjef i Globalconnect ifølge pressemeldingen.

Hyperscalers er en betegnelse bransjen bruker om riktig store nettverks- og datasenterkunder som Google, Facebook, Amazon, Netflix og Apple.