Globalt dugnadsprosjekt for finne ET legges i møllpose

21 år etter oppstarten har administratorene av SETI@home-prosjektet besluttet at prosjektet skal gå i dvale. Prosjektet dreier seg om å bruke prosessorkraften i PC-ene til mange frivillige deltakere over hele verden til å analysere signaler fra verdensrommet, i håp om å finne utenomjordisk, intelligent liv. SETI står for Search for Extraterrestrial Intelligence.

Prosjektet startet opp i 1999 og har pågått kontinuerlig siden.

Over i ny fase

Det er to hovedårsaken til at prosjektet skal ta en pause fra den 31. mars og på ubestemt tid. Det ene er at alle de dataene det er behov for å analysere, nå er analysert. Det andre er at det er mye jobb å administrere den distribuerte prosesseringen av data. Forskerne ønsker i stedet å fokusere på å fullføre sluttanalysen av resultatene som de allerede har innhentet, for deretter å skrive en vitenskapelig avhandling om dette.

Mange av bidragsyterne til SETI@home har gått sammen om å danne lag. Blant lagene som har bidratt aller mest, er Team Norway, som er rangert på 16. plass. 613 ulike brukere har bidratt med regnekraft til dette laget, hvorav 59 regnes som fortsatt aktive.

For dem som nå føler at ledig CPU-kraft går til spille, er det nok av andre, lignende prosjekter som ønsker bidrag i form av CPU-regnekraft. For eksempel Folding@Home som nå tar opp kampen mot koronaviruset COVID-19.