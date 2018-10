Globalt finansnettverk kan bli flyttet til Microsoft Azure

Microsoft og det globale finansnettverket SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) har inngått et partnerskap hvor målet i første omgang var å utvikle et konseptbevis for hvordan i alle fall deler av SWIFTs infrastruktur kan flyttes over i Microsoft Azure. Dette skriver Microsoft i et blogginnlegg.

SWIFT tilbyr finansielle meldingstjenester til mer enn 11 tusen finansinstitusjoner over hele verden. I dag tilbys dette over SWIFT network, som er basert på lokale installasjoner av SWIFTs teknologi.

Var selv testbruker

Håpet til de to selskapene er at en framtidig overgang til en nettskybasert infrastruktur for meldingstjenestene vil sørge for både raskere, sikrere og mer effektiv drift for SWIFTs kunder.

Konseptbeviset, som Microsoft egen finansavdeling skal være testbruker av, skal skape en banklignende bankoverføringsopplevelse, men skal i tillegg dra nytte av de fordelen Microsofts nettsky kan tilby innen drift, sikkerhet og intelligens.

– Dette er et stort skritt framover for å demonstrere potensialet til nettskyen når det gjelder å forbedre effektiviteten til back-office-operasjoner. SWIFTs forsøker kontinuerlig å redusere og fjerne friksjon, samt å fjerne driftsrelatert ineffektivitet innen betalingsøkosystemet for finanstjenester, sier Arnaud Boulnois i Microsofts blogginnlegg. Han er sjef for kundeplattformer hos SWIFT.

Åpnes for utvalgte kunder

Konseptbeviset som SWIFT og Microsoft fungerer slik at Microsoft Treasury sender en bankoverføring gjennom SAP på Azure. Denne blir deretter validert ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer. Når den har blitt validert som autentisk, blir den sendt videre til SWIFT via Microsofts SWIFT-installasjon i Azure.

Transaksjonen blir også validert på SWIFTs side, før den sendes til riktig bank. Banken vil til slutt sende en bekreftelse til Microsoft. Den første transaksjonen skal allerede ha blitt fullført, og Microsoft planlegger å tilby en tidlig utgave av systemet til utvalgte, felles kunder i nær framtid.

