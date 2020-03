God dekning til nesten ingen i Holmenkollen

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor var på plass i Holmenkollen i helgen, sammen med funksjonærer, trenere og verdens beste langrennsløpere. På grunn av frykten for smitte av koronavirus ble arrangementet stengt for publikum.

Ingenting å si på hastigheten når man er nesten alene i mobilnettet i Holmenkollen. Foto: Bjørn Amundsen, Telenor

Normalt er slike skifester i Holmenkollen en utfordring for mobildekningen fordi så mange mennesker samles på ett sted.

Endret trasé

– På grunn av snømangelen ble traseen løperne skulle gå i endret to uker før rennet. På det tidspunkt visste vi jo ikke at det ville bli stengt for publikum og jobbet intenst for å få på plass dekning i den nye løypa, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

Han forteller at Telenor valgte å kjøre ut en mobil basestasjon for å håndtere kapasiteten på steder der det erfaringsmessig er mye tilskuere. Med et mer kollen-nært arrangement lå det an til større utfordringer for kapasiteten enn vanlig. Amundsen forteller at de aldri har jobbet så mye med kapasitetstiltak før.

– I dette tilfellet valgte vi å satse på området rett nord for Midtstubakken. Der siktet vi inn signalet mot en dump i terrenget. Og akkurat der vogna sto var det beste stedet å se løypa for de som ikke betaler billett, men går inn i fra marka, sier Amundsen.

Han forteller at det var en smule surrealistisk å gå rundt i Holmenkollen-anlegget nesten alene. Dog med svært god mobilkapasitet og topphastigheter i 4G-nettet.