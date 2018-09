Google advarer om hackingforsøk mot amerikanske senatorer

Selskapets talsmann Aaron Stein gir ikke ytterligere detaljer om hvem som står bak forsøkene på datainnbrudd, når de fant sted eller hvem som var målet.

Senator Ron Wyden omtalte onsdag hackingforsøkene i et brev der han kritiserer Senatets sikkerhetskontor, som har nektet å hjelpe til med å sikre private epostkontoer. Wyden er demokrat og representerer delstaten Oregon.

Under valgkampen i 2016 ble Demokratenes partiapparat DNC og Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta utsatt for hacking, såkalte phishingangrep. Et stort antall eposter ble stjålet og offentliggjort av organisasjonen WikiLeaks gjennom valgkampen.

Amerikansk etterretningstjeneste og påtalemyndighet mener russiske hackere sto bak datainnbruddet, som ble et stort problem for Clinton i valgkampen og regnes som en medvirkende årsak til at hun tapte valget.

Tolv russisk etterretningsagenter som skal tilhøre hackergruppen Fancy Bear, er siden blitt siktet av amerikanske myndigheter for datainnbruddet.

Både sikkerhetsfirmaet Trend Micro og Microsoft har tidligere advart om at det pågår hackerangrep mot både Kongressen og amerikanske politiske tenketanker foran høstens kongressvalg.