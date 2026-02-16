Google advarer: Slik kan frakobling fra USA skade EU

Teknologisk suverenitet står høyt på dagsordenen i EU for tiden. Men Google advarer om at unionen risikerer å svekke sin egen konkurranseevne dersom ønsket om større teknologisk selvstendighet fører til begrensninger for amerikanske teknologiselskaper. Det skriver Financial Times.

Kent Walker, Googles øverste leder for globale og juridiske spørsmål, beskriver situasjonen som et konkurranseparadoks: EU ønsker å skape mer vekst, men begrenser samtidig bruken av teknologiene som trengs for å nå dit.

– Vi leverer stor verdi til Europa. Å bygge murer som gjør det vanskeligere å bruke noe av den beste teknologien i verden, særlig når den utvikler seg så raskt, vil faktisk være mot sin hensikt, sier han.

EU ventes til våren å lansere en pakke om teknologisk suverenitet, som blant annet skal styrke europeiske skytjenester og programvareløsninger. Kent Walker oppfordrer i stedet til en mer åpen linje, som han kaller «åpen digital suverenitet», der EU både kan beholde kontroll over nøkkelområder og samtidig utnytte global toppteknologi.

Han advarer også om at økt regulering kan bremse innovasjon og gjøre det vanskeligere for europeiske kunder å få tilgang til de beste digitale verktøyene, som for eksempel KI-produkter. Google forhandler for tiden med EU-kommisjonen i saker under Digital Markets Act, som handler om hvorvidt selskapet utnytter sin markedsdominans.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.