Google anker stor, fransk GDPR-bot

Google har informert blant annet avisen Politico om at selskapet kommer til å anke vedtaket til det franske datatilsynet, CNIL, om å utstede en bot til selskapet på 50 millioner euro for personvernovertredelser.

– Vi har jobbet hardt for å skape en GDPR-samtykkeprosess for persontilpassede annonser, som er så transparent og endefram som mulig, basert på myndighetenes veiledning og testing av brukeropplevelser. Vi er også bekymret over virkningen denne avgjørelsen vil ha for publisister, innholdsskapere og teknologiselskaper i og utenfor Europa. På grunn av alt dette, har vi bestemt oss for å anke, skriver en talsperson for Google i en epost til Politico.

Ikke god nok informasjon

Boten som CNIL har utstedt, er den første store boten som er gitt til et av de amerikanske teknologigigantene etter at den nye personopplysningslovgivningen tredde i kraft i EU i mai i fjor.

Det franske datatilsynet mener at Google har brutt reglene ved ikke å spørre brukerne på en skikkelig måte om hvordan brukerdataene får brukes.

Boten begrunnes blant annet med at Google gjør det for vanskelig for brukere å få tak i essensiell informasjon, som for eksempel hensikten med datainnsamlingen, hvor lenge data lagres og hvordan den brukes, samt hvilke personlige data som brukes til målrettet annonsering.

Innleder tilsyn i Sverige

Tidligere denne uken ble det også gjort kjent at Datainspektionen i Sverige har innledet tilsyn mot Google etter å ha mottatt en klage fra forbrukerorganisasjonen Sveriges Konsumenter.

Klagen dreier seg om hvordan Google samler inn og bruker posisjonsdata fra Android-mobiler. Dette er basert på rapporten «Every step you take» som det norske Forbrukerrådet kom med i november i fjor.

– Dette er en klage som løftes fram av flere europeiske forbrukerorganisasjoner, og som potensielt berører en mengde personer. Derfor vil vi utrede dette for å sikre at Google har fulgt reglene i personvernforordningen, sier Lena Lindgren Schelin, generaldirektør hos Datainspektionen, i en pressemelding.

Les også: Hva vi kan lære av de første GDPR-sakene?