Google-ansatte ber selskapet trekke seg ut av AI-prosjekt

Mer enn tre tusen Google-ansatte har ifølge New York Times undertegnet et brev til Google-sjef Sundar Pichai hvor de ber selskapet legge ned Project Maven, hvor det utvikles en overvåkningsmotor basert på kunstig intelligens. Motoren bruker «Wide Area Motion Imagery» fra droner, altså video over større områder, til å gjenkjenne kjøretøyer og andre objekter, samt til å spore bevegelser. Det er det amerikanske forsvarsdepartementet som skal bruke systemet.

I brevet bes Google legge ned Project Maven umiddelbart og i tillegg utarbeide og håndheve en klar policy om at verken selskapet selv eller dets leverandører noen sinne skal lage krigføringsteknologi.

Avlevering av våpen?

Ifølge brevet har Diane Greene, sjef for Googles nettskyvirksomhet og styremedlem i selskapet, sagt at Maven-teknologien ikke vil bli brukt til å operere eller fly droner, heller ikke til å avlevere våpen. Men de som har forfattet brevet mener at så snart teknologien har blitt levert til militæret, vil den enkelt kunne brukes til å bistå slike oppgaver.

I brevet argumenteres det med at dette prosjektet vil kunne gjøre ubotelig skade for Google, både når det gjelder tilliten til brukerne og selskapet evne til å konkurrere om talenter.

Det henvises i brevet også til Googles «Don't be evil»-motto for hvordan selskapet skal betjene brukerne.

Frittalende

Ifølge New York har Google omtrent siden starten oppmuntret ansatte til å si ifra, i alle fall internt, om spørsmål og problemer som involverer selskapet. Det har vært flere opphetede diskusjoner gjennom årene, nå sist angående selskapets forsøk på å gjøre arbeidsstokken mer mangfoldig og variert.

En talsperson for Google sier til New York Times at de fleste av underskriftene har blitt samlet inn før selskapet fikk mulighet til å forklare situasjonen. I en separat uttalelse fra selskapet heter det at Googles bidrag til Project Majen, et prosjekt som ledes av ECS Federal, er spesielt rettet mot ikke-offensive mål.

Google skal også ha opplyst at teknologien det bidrar med i Project Maven er åpen kildekode-basert objektgjenkjenningsprogramvare som også er tilgjengelig for alle Google Cloud-kundene.

– Teknologien brukes til å merke bilder som krever menneskelig gjennomgang og er ment å redde liv og spare mennesker fra å måtte gjøre svært kjedsommelig arbeid, heter det i uttalelsen fra Google.

Internet of Battle Things

The Next Web omtalte nylig en forskningsrapport fra U.S. Army Research Laboratory som beskriver hvordan den amerikanske hæren ser for seg bruk av kunstig intelligens, eller intelligent autonomi, i framtidig krigføring. Særlig nevnes roboter i alle størrelser som både på bakken og i luften kan bistå soldatene. Robotene og systemene som skal styre dem, kalles for Internet of Battle Things i rapporten.

