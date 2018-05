Google åpner toppnivådomene som krever bruk av HTTPS

Google kunne i går fortelle at selskapet skal åpne et nytt toppnivådomene, .app, som skal tilby et ekstra nivå med sikkerhet til apper og apputviklere.

Alle nettsteder som bruker domenenavn registrert under .app må leveres via HTTPS. Ukrypterte forbindelser vil rett og slett ikke fungere. Ifølge Google skal .app være det første allment tilgjengelige toppnivådomenet hvor et slikt krav blir håndhevet.

Forhåndslastet HSTS-liste

Måten dette gjøres på er å bruke teknologien HTTPS Strict Transport Security (HSTS), som allerede brukes av mange nettsteder til å sikre at ukrypterte forbindelser ikke benyttes. Men da er det gjerne nettstedet selv som forteller dette til nettleseren.

Det nye med domenene registrert under .app, er at de automatisk inkluderes i det som kalles for HSTS Preload List. Listen, eller varianter som tar utgangspunkt i den, brukes av alle de mest brukte nettleserne, inkludert Internet Explorer 11 og Opera. Nettleserne vil nekte å laste ukrypterte HTTP-forbindelser til domenene som er inkludert i listen. I stedet vil de forsøke å laste nettstedet via en HTTPS-forbindelse.

Dette vil fungere selv i de tilfeller hvor noen forsøker å lede brukeren til en falsk utgave av nettstedet, for eksempel gjennom DNS-forfalskning.

Legg til selv

Det er fullt mulig å legge til også andre domenenavn enn .app i HSTS-listen. Det gjøres via denne siden.

Det er en del forutsetning som må tilfredsstilles før en domene kan legges til. Blant annet må også alle underdomener også leveres via HTTPS.

I alle fall når det gjelder Chrome, blir ikke HSTS Preload List lastet ned via nettet. I stedet er listen hardkodet i programvaren. Dette betyr at det kan gå måneder før domenet er med i listen som brukes av den stabile utgaven av nettleseren.

Det samme gjelder de tilfeller hvor noen ønsker å fjerne domenet fra listen.

I Chrome er det mulig å søke i listen via denne interne siden. Domenene til flere av de større, norske bankene, inkludert dnb.no og sbanken.no, er inkludert, men ellers er det langt mellom de norske domenene. Blant de store, internasjonale nettstedene finner vi blant annet google.com, facebook.com, twitter.com og microsoft.com, men ikke amazon.com, apple.com eller netflix.com.

Forhåndsregistrering

Det er allerede mulig å forhåndsregistrere .app-domener hos et antall domeneregistrarer, men .app blir først fullt tilgjengelig for registrering den 8. mai.

