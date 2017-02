Slutt for Google Site Search

Google Site Search er en betalt tjeneste for nettstedsøk som har eksistert siden 2008. Det er en ganske utbredt søkeløsning som nå forsvinner.

Det blir ikke lenger mulig å bestille produktet fra 1. april. Allerede inngått avtaler vil fungere ut lisensperioden, men fra samme dato er det ikke lenger mulig å forlenge abonnementet.

I går begynte Google å informere kundene sine om endringen. Et plaster på såret for de med abonnent som utløper i perioden april til utgangen av juni, er en kostnadsfri tre måneders forlengelse, slik at overgangen ikke blir fullt så brå.

Site Search har fungert som søkemotor for små og store nettsteder. Det har kostet fra 100 dollar årlig og oppover, avhengig av antall søk.

Den viktigste forskjellen fra gratisalternativet er nok at søkeresultatene ble levert uten reklame. Site Search ga også flere tilpasningsmuligheter.

Nå med annonser

Kunder som ikke foretar seg noe vil oppleve at produktet automatisk blir konvertert til Custom Search Engine.

Sistnevnte er en gratistjeneste med annonser i søkeresultatene. VG, Aftenposten og Dagbladet er eksempler på norske medier som benytter dette søkeproduktet allerede.

Det er lite sannsynlig at vi vil kjøre internsøk på Oslo kommunes nettsider fylt med annonser fra Google

Ser på alternativer

Oslo kommune er eksempel på en stor norsk offentlig aktør som i dag har abonnement på betaltproduktet som forsvinner.

– Vi fikk denne beskjeden i går og har foreløpig ikke besluttet hva vi vil gjøre videre. Vi har umiddelbart flere alternativer å se på. Det er lite sannsynlig at vi vil kjøre internsøk på Oslo kommunes nettsider fylt med annonser fra Google.

Det opplyser avdelingssjef André Myrbråten i webforvaltningen, Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i kommunen til digi.no.