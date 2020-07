Google bekrefter «Airdrop» for Android

Mange Apple-brukere sverger til Airdrop for å sende filer mellom ulike enheter. Ikke alle kjenner til denne funksjonen, men den er veldig praktisk når du for eksempel skal sende et bilde fra din Iphone til en venn, eller vil ha en fil raskt over fra Mac-en til Iphone-en, eller motsatt.

Nå bekrefter Google at selskapet kommer med en lignende funksjon til Android. Funksjonen har det foreløpige navnet Nearby Share, og ifølge Android Police har Google nå begynt å rulle ut en betatest av Nearby Sharing for dem som har meldt seg på betaprogrammet for Google Play Services.

Nearby Share fungerer ifølge de som har prøvd det omtrent som Apples Airdrop. Du kan ikke sende filer til tilfeldige personer, heldigvis, men de som vil motta en fil må aktivere Nearby Share på sin telefon og si ifra at telefonen skal være synlig og klar til å motta filen. Så må de manuelt godkjenne overføringen. I tillegg til at du skal kunne sende filer av ulike typer, skal det også være mulig å sende for eksempel kontakter, URL-er, Twitter-meldinger og annet innhold.

Funksjonen har også dukket opp i betaversjoner av Chrome OS, noe som tyder på at det vil bli mulig å bruke den for å overføre filer mellom Android-mobiler og Chromebook-maskiner.