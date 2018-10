Google bruker .new-domenet til lage snarveier i Docs og G Suite

Google eier, gjennom et datterselskap, toppnivådomenet .new. Nå har selskapet tatt det i bruk for å tilby en svært enkel, men potensielt tidsbesparende funksjonalitet i selskapets samling av webbaserte kontorapplikasjoner, altså Google Docs og så videre, som også er en del av G Suite.

For å opprette nye dokumenter av de ulike typene som støttes, kan man rett og slett skrive doc.new, sheet.new, site.new, slide.new eller form.new i adressefeltet i en hvilken som helst nyere pc-nettleser.

Da får man opp et blankt dokument av ønsket type. Dette skriver The Verge, basert på en Twitter-melding fra Google.

Også en del varianter av de nevnte domenene støttes, men de nevnte er de korteste.

For mange, men langt fra alle, vil det være raskere å skrive en kort adresse i adressefeltet enn det er å flytte muspekeren til riktig knapp eller meny. For å aktivere adressefeltet i nettleseren, kan man trykke Alt+D på tastaturet i Windows, og Command + L på Mac. Da er det bare å skrive i vei.

Det finnes mange andre hurtigtaster i G Suite-applikasjonene. Oversikten finner du enklest ved hjelp av tastatursnarveien Ctrl+/.