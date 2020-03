Google dropper trolig aprilspøker i år

Mange teknologiselskaper kommer årlig med en offentlig aprilspøk, men ingen har vært mer opptatt av dette de 20 siste årene enn Google. Selskapet har sjelden nøyd seg med bare én årlig spøk. Listen fra 2000 til nå, er temmelig lang.

Den kanskje mest vellykkede var kanskje en omvendt aprilspøk, en nyhet som ble ansett som så usannsynlig at nesten ingen trodde den var sann – noe den altså var.

Det dreier seg selvfølgelig om lanseringen av Gmail den 1. april 2004, som inkluderte hele 1 gigabyte med gratis lagringsplass. Dette var på en tid da de fleste av konkurrentenes gratistilbud bare inkluderte noen få megabyte med gratis lagring.

Fokus på korona

I år tyder veldig mye på at det ikke blir noen aprilspøker fra Google. Koronakrisen gjør at selskapet tror slike spøker kan bli oppfattet som upassende i år.

Dette skriver Business Insider, som skal ha fått tilgang til en e-post som Googles markedsdirektør, Lorraine Twohill, har sendt til avdelingslederne i selskapet.

– Under normale omstendigheter er aprilsnarr en Google-tradisjon og en tid for å feire det som gjør oss til et ukonvensjonelt selskap. I år unnlater vi å følge denne tradisjonen av respekt for alle dem som kjemper mot covid-19-pandemien. Vårt høyeste mål akkurat nå er å være til hjelp for mennesker, så la oss spare spøkene til neste april, som utvilsomt vil være en hel del lysere enn denne, skriver Twohill, ifølge Business Insider.