Google-eieren bekrefter masseoppsigelsene

Alphabet har i et dokument til amerikanske myndigheter oppgitt at selskapet skal redusere arbeidsstyrken med 12.000 ansatte. Det er ikke oppgitt hvordan disse stillingene er fordelt på Alphabets datterselskaper, inkludert Google, eller i hvilke land som er berørt, bortsett fra USA.

I dokumentet opplyses det at de ansatte i USA som er berørt av oppsigelsene, har blitt varslet per e-post. I andre land, som har andre lover og praksiser for hvordan oppsigelser skal gjennomføres, vil dette ta lengre tid.

I dokumentet skriver Alphabet-sjef Sundar Pichai at selskapet i perioder har sett dramatisk vekst de to siste årene.

– For å matche og gir næring til denne veksten, har vi ansatt for en annen økonomisk virkelighet enn den som møter oss i dag, skriver Pichai.

Alphabet oppgir at de ansatte i USA som nå blir oppsikt, vil få lønn i minst 60 dager. I andre land gjelder lokale regler og avtaler.

Oppsigelsene til Alphabet skjer bare to dager etter at Microsoft kunngjorde oppsigelse av 10.000 ansatte.