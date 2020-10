Google er seriøse på lyd

Det som begynte som små såkalte smarthøyttalere har utviklet seg til noe mer. Googles siste høyttaler er både smart og den kan tilby lyd som er musikken din verdig. Hvor verdig har vi testet.

Vi har sammenliknet to av de nye Nest Audio, som høyttalerne heter, mot to Sonos One Gen 2. To av hver betyr at begge kan settes opp i stereopar. Det gir en helt annen bredde i musikkbildet enn i mono.

Prisen

Det er verdt å merke seg at nye Nest Audio er billige. Faktisk imponerende billige i forhold til det lydbildet de kan produsere. De koster 1090 kroner stykke, men når vi sjekker på Prisguiden.no finner vi faktisk at du kan får en trippelpakke til 2198 kroner.

Det holder til stereo i et rom og mono i et annet. For Google muskler seg nå for alvor inn i multirommarkedet hvor Sonos er den store dinosauren. Mange har prøvd, og få har klart å utfordre Sonos. Spørsmålet er om Google vil lykkes med dette. Før det skjer må de nok utvikle Google Home appen mye. Det er her du får tilgang til høyttalerne og kan sette dem opp slik du ønsker. Likevel er det ganske mye mer krøkkete å spille av høyttalere i mange rom enn det er hos Sonos.

Som konkurrent til Nest Audio kan Sonos på sin side varte opp med sin rimelige One Gen 2. Skjønt rimelig? Den koster 2290 per stykke, så et stereopar blir mer enn dobbelt så dyrt.

Smarte

Både og Sonos One Gen 2 er smarte høyttalere. Nest Audio kan selvfølgelig bare bruke Google Assistent for å svare på spørsmål og utføre handlinger. Med One Gen 2 kan du velge mellom Google Assistent og Amazon Alexa.

Google Home appen er en base for all slags smartteknologi i hjemmet. Den skal gape over mye. Sonos har sin raffinerte app som styrer høyttalerne i huset og kobler dem til ulike innholdskilder. En ting er at Sonos lager god lyd, men det er nok appen og funksjonaliteten her som har gjort det så forbasket vanskelig å konkurrere med dem. Alle innholdsleverandører vet at de må integrere seg mot Sonos fordi så mange har slike anlegg.

Vi har sett masse eksempler på at store høyttalerprodusenter har satset på dette feltet uten å lykkes fordi appen har vært for dårlig.

Hvis noen skal lykkes så kan det være Google. Google Home er allerede godt etablert og selskapet har muskler nok.

Stereo

Det å sette opp to One Gen 2 i et stereopar er særdeles lett. Appen er svært behjelpelig med å finne høyttalerne og fortelle deg hva du skal gjøre.

Med Nest Audio slet vi litt mer. Home-appen finner høyttalerne uten problemer, men å få dem til å pare seg krevde litt mer prøving og feiling.

I motsetning til med Sonos bruker du ikke Google Home appen for å velge lydkilde. Den velger du fra den appen du strømmer fra. Det er smart. Da kan du bruke hva som helst så lange både telefonen og høyttalerne er koblet til samme WiFi-nett. Det gjør det mye enklere for Google som bare trenger å jobbe med appen sin for å sette opp høyttalerne.

Smart

Begge disse høyttalerne er smarthøyttalere som lytter etter kommandoer og spørsmål. Nest Audio er smart på lydsiden også. Den prøver å justere lyden etter volum og innhold. Spiller du lavt så sjekker den opp bassen som ellers kan bli litt borte. Litt som en automatisk loudnessfunksjon. Den prøver også å fremheve tale når den oppdager det

God lyd

Vi kan uten videre slå fast at Nest Audio låter bra. Mye bedre enn vi hadde trodd ut fra de fysiske målene. Og de er ikke spesielt store. Høyttaleren er 17,5 cm høy, 12,4 cm bred og 7,8 cm dyp og den veier 1,1 kilo.

Høyttaleren er dekket av tekstil, med lys som vises når høyttaleren er aktiv og tre berøringsflater som fungerer gjennom tekstilet. Det er en eneste fysisk bryter på baksiden og den er til for å koble ut mikrofonene.

Mens Google har hatt høyttalere med en driver før er det to i denne. En bass på 75 mm og en diskant på 19 mm. Det merkes på lyden, men det er også nødvendig om de skal konkurrere i denne klassen. Det er bemerkelsesverdig god bass og klar diskant uten at det går ut over de fyldige mellomtonene.

Men det er selvfølgelig grenser for alt. Sammenliknet med over dobbelt så dyre One Gen 2 må den bite i gresset. Sonos kan vise til mer av alt i frekvensbåndet og volum med sine høyttalere. Ikke minst fordi vi finner en større 90 mm bass i tillegg til diskanthøyttaleren. Spørsmålet er om det er verdt prisen. Det kommer an på hvordan man bygger opp lydanlegget. Nest Audio er mer enn nok for mange, men om man vil bygge ut en bolig med flere anlegg i ulike rom. He skal kanskje noen skal yte mer enn disse kandidatene og da er det Sonos som har noe å tilby.

Berøring: Det er tre berøringssoner på høyttaler som styrer funksjoner som volum. Når du tar på den svarer lysene på forsiden. Foto: Odd Richard Valmot

Men kanskje Sonos og mange andre har fått noe å bekymre seg over. Med Nest Audio har Google vist at de kan utvikle stadig bedre lyd og det kommer nok mer fra den fronten.

Karakter 8,5

Pluss

Billige

Låter bra til prisen

Kan settes opp i stereopar

Smarte

Pent utseende

Knapp for å skru av mikrofonene

Minus

Begrensede multiromegenskaper

