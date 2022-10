For andre gang denne måneden har Google fått over 1 milliard kroner i bot i India for misbruk av markedsmakt.

The Competition Commission of India (CCI) konkluderte tirsdag med at selskapet har misbrukt sin posisjon til å fremme sitt eget betalingssystem. Derfor får Google en bot på 9,36 milliarder rupi, skriver Reuters. Summen tilsvarende 1,2 milliarder kroner.

I forrige uke fikk den amerikanske nettsøk-giganten en bot som tilsvarte 1,7 milliarder kroner. CCI uttalte da at operativsystemet Android er konfigurert slik at det legger hindringer i veien for alternativer til Google-apper som YouTube og Chrome.